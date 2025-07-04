МВД выступило с заявлением после стрельбы в Нальчике

В Нальчике (Кабардино-Балкария) неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы. Один сотрудник полиции получил ранение, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
«По предварительным данным, произошло нападение неизвестных на наряд дорожно-патрульной службы. Один сотрудник полиции получил ранение, его состояние уточняется», — сообщили в правоохранительных органах. Цитата по ТАСС.
Один из нападавших был ликвидирован на месте происшествия. Сейчас устанавливается его личность.
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