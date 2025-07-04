МВД выступило с заявлением после стрельбы в Нальчике

В Нальчике неизвестные напали на патруль полиции, один человек ранен
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Сотрудник полиции ранен при нападении на наряд ДПС в Нальчике
Сотрудник полиции ранен при нападении на наряд ДПС в Нальчике Фото:
новость из сюжета
В Нальчике двое мужчин напали с ножом на сотрудника ДПС

В Нальчике (Кабардино-Балкария) неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы. Один сотрудник полиции получил ранение, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«По предварительным данным, произошло нападение неизвестных на наряд дорожно-патрульной службы. Один сотрудник полиции получил ранение, его состояние уточняется», — сообщили в правоохранительных органах. Цитата по ТАСС.

Один из нападавших был ликвидирован на месте происшествия. Сейчас устанавливается его личность.

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В Нальчике (Кабардино-Балкария) неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы. Один сотрудник полиции получил ранение, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. «По предварительным данным, произошло нападение неизвестных на наряд дорожно-патрульной службы. Один сотрудник полиции получил ранение, его состояние уточняется», — сообщили в правоохранительных органах. Цитата по ТАСС. Один из нападавших был ликвидирован на месте происшествия. Сейчас устанавливается его личность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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