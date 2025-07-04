Волонтеры ожидают помощи от жителей Красновишерска, Чердыни, Березников и Соликамска
Волонтеры запросили помощь охотников и егерей для поисков пропавшей под Красновишерском (Пермский край) женщины 1972 года рождения. По сообщению отряда «ПрикамьеПоиск», Ольга Мальцева уже сутки находится в лесу.
«Женщина провела сутки в лесу. Выезжаем на поиски. Нужны егеря и охотники. Место поиска: поселок Вая Красновишерского округа», — указано в telegram-канале сообщества.
Пропавшей на вид 55 лет, рост 172 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Она была одета в камуфляжную куртку, красные сапоги и белую косынку.
Женщина ушла из дома и пропала
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