Для поисков пропавшей в лесу под Красновишерском женщины нужны охотники и егеря. Фото

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Волонтеры ожидают помощи от жителей Красновишерска, Чердыни, Березников и Соликамска
Волонтеры ожидают помощи от жителей Красновишерска, Чердыни, Березников и Соликамска Фото:

Волонтеры запросили помощь охотников и егерей для поисков пропавшей под Красновишерском (Пермский край) женщины 1972 года рождения. По сообщению отряда «ПрикамьеПоиск», Ольга Мальцева уже сутки находится в лесу.

«Женщина провела сутки в лесу. Выезжаем на поиски. Нужны егеря и охотники. Место поиска: поселок Вая Красновишерского округа», — указано в telegram-канале сообщества.

Пропавшей на вид 55 лет, рост 172 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Она была одета в камуфляжную куртку, красные сапоги и белую косынку.

Женщина ушла из дома и пропала
Женщина ушла из дома и пропала
Фото:

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Волонтеры запросили помощь охотников и егерей для поисков пропавшей под Красновишерском (Пермский край) женщины 1972 года рождения. По сообщению отряда «ПрикамьеПоиск», Ольга Мальцева уже сутки находится в лесу. «Женщина провела сутки в лесу. Выезжаем на поиски. Нужны егеря и охотники. Место поиска: поселок Вая Красновишерского округа», — указано в telegram-канале сообщества. Пропавшей на вид 55 лет, рост 172 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Она была одета в камуфляжную куртку, красные сапоги и белую косынку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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