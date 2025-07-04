«Фон дер Ляйен или Ле Пен», — политолог предположил, кто мог пустить слухи о жене Макрона

Разговоры о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит — на самом деле мужчина, сделавший операцию по смене пола — идут давно. Раньше это казалось просто глупой выдумкой, но теперь ситуация стала серьезнее. Все из-за того, что на днях погиб пластический хирург Франсу Фавр, который, якобы, был связан с операциями первой леди Франции. Власти и следствие говорят, что это самоубийство. Но родственники и журналисты не верят — слишком много странностей.
Непонятно и другое, кто до сих пор разжигает споры о теории, будто Брижит Макрон в прошлом была мужчиной. «Это политические конкуренты Макрона во Франции. Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон. Но Макрон — политик европейского уровня. С ним ведут борьбу за лидерство такие политики как Урусла Фон дер Ляйен, поэтому не исключено, что она может, так сказать, „подогревать“ это. Но там и с другими политиками у него плохое отношение, например, с премьер-министром Италии Джорджой Мелони. Они просто дают толчок в СМИ с тем, чтобы там раскручивали эту историю», — рассказал нам Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты РФ.
Все это действительно очень похоже на политические игры, в которых конкуренты не оставляют надежд на то, что Макрон потеряет очки, если против него использовать такой устаревший метод, как «ковыряние в грязном белье». Если парижский хирург Фавр и правда знал что-то важное — могла ли его гибель быть устранением неудобного свидетеля? Подробный разбор скандальной темы смотрите в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.
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