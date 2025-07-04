04 июля 2025

«Нужно объединиться вокруг новой силы»: адвокат задержанного Карапетяна зачитал его обращение перед толпой

Адвокат зачитал обращение арестованного Карапетяна у здания СНБ Армении
© Служба новостей «URA.RU»
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Карапетян сейчас находится под арестом
Карапетян сейчас находится под арестом Фото:
новость из сюжета
В Ереване проходит митинг в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна

Арестованный российский бизнесмен, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян призвал граждан объединиться вокруг новой политической силы в Армении. Его обращение зачитал адвокат Арам Вардеванян у здания Службы национальной безопасности, где бизнесмен находится под стражей.

«Небольшая группа людей, которая на протяжении долгого времени отрекается от истории и традиций, преследуя свои узкие интересы, не может растоптать сущность армян, не имеет права нападать на Церковь. Мы этого не позволим. По-своему. Наш народ своим отношением демонстрирует, что в изоляторе нахожусь не я, а сегодняшние власти», — говорится в обращении, передает Sputnik Армения.

Известный в Армении меценат и благотворитель Карапетян ранее активно занимался восстановлением храмов и поддержкой системы здравоохранения. Он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, подвергшейся давлению со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Вскоре после этого силовики провели обыски в доме Карапетяна, а затем его задержали по обвинению в якобы публичных призывах к свержению власти, которые многие считают необоснованными. Свою вину Карапетян не признал. 

Сотни людей собрались на митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване в местном парке. Сейчас они направляются от парка Seasons к зданию изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Там сейчас содержится предприниматель, передает RT.

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Арестованный российский бизнесмен, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян призвал граждан объединиться вокруг новой политической силы в Армении. Его обращение зачитал адвокат Арам Вардеванян у здания Службы национальной безопасности, где бизнесмен находится под стражей. «Небольшая группа людей, которая на протяжении долгого времени отрекается от истории и традиций, преследуя свои узкие интересы, не может растоптать сущность армян, не имеет права нападать на Церковь. Мы этого не позволим. По-своему. Наш народ своим отношением демонстрирует, что в изоляторе нахожусь не я, а сегодняшние власти», — говорится в обращении, передает Sputnik Армения. Известный в Армении меценат и благотворитель Карапетян ранее активно занимался восстановлением храмов и поддержкой системы здравоохранения. Он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, подвергшейся давлению со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Вскоре после этого силовики провели обыски в доме Карапетяна, а затем его задержали по обвинению в якобы публичных призывах к свержению власти, которые многие считают необоснованными. Свою вину Карапетян не признал.  Сотни людей собрались на митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване в местном парке. Сейчас они направляются от парка Seasons к зданию изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Там сейчас содержится предприниматель, передает RT.
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