Арестованный российский бизнесмен, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян призвал граждан объединиться вокруг новой политической силы в Армении. Его обращение зачитал адвокат Арам Вардеванян у здания Службы национальной безопасности, где бизнесмен находится под стражей.
«Небольшая группа людей, которая на протяжении долгого времени отрекается от истории и традиций, преследуя свои узкие интересы, не может растоптать сущность армян, не имеет права нападать на Церковь. Мы этого не позволим. По-своему. Наш народ своим отношением демонстрирует, что в изоляторе нахожусь не я, а сегодняшние власти», — говорится в обращении, передает Sputnik Армения.
Известный в Армении меценат и благотворитель Карапетян ранее активно занимался восстановлением храмов и поддержкой системы здравоохранения. Он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, подвергшейся давлению со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Вскоре после этого силовики провели обыски в доме Карапетяна, а затем его задержали по обвинению в якобы публичных призывах к свержению власти, которые многие считают необоснованными. Свою вину Карапетян не признал.
Сотни людей собрались на митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване в местном парке. Сейчас они направляются от парка Seasons к зданию изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Там сейчас содержится предприниматель, передает RT.
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