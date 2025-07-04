Россиян предупредили о риске роста цен на яйца

Цены на куриные яйца в России начнут расти уже осенью, несмотря на их резкое удешевление в первой половине 2025 года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе Всероссийского дня поля.
«Но мы же понимаем, что это [снижение стоимости на яйца] временная история. Да, сейчас так. <...> Мы предупреждаем всех, что цены на яйца пойдут вверх… Мы ждем осень и понимаем, что, скорее всего, ситуация изменится, и это даст плюс в инфляцию. К этому тоже надо быть готовыми», — сказала Лут на форуме по малому агробизнесу в рамках Всероссийского дня поля. Ее слова передает «Российская газета».
В качестве возможного компенсирующего фактора глава Минсельхоза назвала снижение цен на овощи. По ее словам, это поможет сдержать общий рост потребительских цен и сохранить ценовую стабильность в осенний период.
По данным Росстата, с начала 2025 года стоимость куриных яиц в России снизилась более чем на 20%. Снижение цен на яйца в России было связано с падением спроса и вынужденным понижением стоимости производителями, чтобы избежать убытков из-за переизбытка продукции. По данным экспертов, стоимость десятка яиц опускала до 32 рублей, а основной причиной этого называли несоответствие спроса и предложения. Ассоциация экспертов рынка ритейла и Россельхознадзор подтверждали, что удешевление яиц происходило на фоне высокой стоимости их утилизации для компаний.
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