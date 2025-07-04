04 июля 2025

Польша обвинила РФ в ударе, затронувшем ее посольство

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ВС РФ в ходе боевых действий избегают атак на гражданские объекты
ВС РФ в ходе боевых действий избегают атак на гражданские объекты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел Польши направило в посольство России ноту с обвинением в якобы авиаударе, в результате которого было повреждено здание польского посольства в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов по населению Украины. В их результате было повреждено здание посольства Польши на Украине», — говорится в официальном сообщении на сайте МИД республики.

В министерстве подчеркнули, что дипломатическое представительство пострадало после очередной серии ударов по украинской территории, которые российская армия наносит с октября 2022 года. Тогда, по данным российских властей, атаки начались после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который Москва возлагает на украинские спецслужбы. С этого времени удары ВС РФ, по заявлениям российских военных, направлены на объекты оборонной промышленности, управления и связи по всей территории Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не наносит удары по жилым районам и социальной инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские военные в ходе боевых действий избегают атак на гражданские объекты, напоминает RT. Официальных комментариев от российской стороны по поводу обвинений Варшавы на момент публикации не поступало.

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Министерство иностранных дел Польши направило в посольство России ноту с обвинением в якобы авиаударе, в результате которого было повреждено здание польского посольства в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства. «Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов по населению Украины. В их результате было повреждено здание посольства Польши на Украине», — говорится в официальном сообщении на сайте МИД республики. В министерстве подчеркнули, что дипломатическое представительство пострадало после очередной серии ударов по украинской территории, которые российская армия наносит с октября 2022 года. Тогда, по данным российских властей, атаки начались после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который Москва возлагает на украинские спецслужбы. С этого времени удары ВС РФ, по заявлениям российских военных, направлены на объекты оборонной промышленности, управления и связи по всей территории Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что не наносит удары по жилым районам и социальной инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские военные в ходе боевых действий избегают атак на гражданские объекты, напоминает RT. Официальных комментариев от российской стороны по поводу обвинений Варшавы на момент публикации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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