Ныряльщики со всей России съедутся в Нижний Тагил: что там будет

С 11 по 13 июля 2025 года недалеко от Нижнего Тагила состоятся всероссийские соревнования по задержке дыхания под водой — фридайвингу. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.
«Глубина водоема более 60 метров, это высота двадцатиэтажного здания. Заявки от участников принимались на погружение до 50 метров. Спортсмены ныряют без акваланга и другого снаряжения. Рассчитать свои силы они должны так, чтобы их хватило на погружение и на подъем на поверхность», — рассказали организаторы.
В числе участников заявлен национальный рекордсмен Александр Максимов из Среднеуральска, способный задерживать дыхание под водой на 9 минут и 10 секунд. Также организаторы напомнили, что действующий мировой рекорд принадлежит россиянину Алексею Молчанову, который в 2023 году достиг отметки в 136 метров.
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