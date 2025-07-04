04 июля 2025

Ныряльщики со всей России съедутся в Нижний Тагил: что там будет

В Нижнем Тагиле пройдут всероссийские соревнования по фридайвингу
© Служба новостей «URA.RU»
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Фридайверы опустятся на глубину 50 метров (архивное фото)
Фридайверы опустятся на глубину 50 метров (архивное фото) Фото:

С 11 по 13 июля 2025 года недалеко от Нижнего Тагила состоятся всероссийские соревнования по задержке дыхания под водой — фридайвингу. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Глубина водоема более 60 метров, это высота двадцатиэтажного здания. Заявки от участников принимались на погружение до 50 метров. Спортсмены ныряют без акваланга и другого снаряжения. Рассчитать свои силы они должны так, чтобы их хватило на погружение и на подъем на поверхность», — рассказали организаторы.

В числе участников заявлен национальный рекордсмен Александр Максимов из Среднеуральска, способный задерживать дыхание под водой на 9 минут и 10 секунд. Также организаторы напомнили, что действующий мировой рекорд принадлежит россиянину Алексею Молчанову, который в 2023 году достиг отметки в 136 метров.

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С 11 по 13 июля 2025 года недалеко от Нижнего Тагила состоятся всероссийские соревнования по задержке дыхания под водой — фридайвингу. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Глубина водоема более 60 метров, это высота двадцатиэтажного здания. Заявки от участников принимались на погружение до 50 метров. Спортсмены ныряют без акваланга и другого снаряжения. Рассчитать свои силы они должны так, чтобы их хватило на погружение и на подъем на поверхность», — рассказали организаторы. В числе участников заявлен национальный рекордсмен Александр Максимов из Среднеуральска, способный задерживать дыхание под водой на 9 минут и 10 секунд. Также организаторы напомнили, что действующий мировой рекорд принадлежит россиянину Алексею Молчанову, который в 2023 году достиг отметки в 136 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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