04 июля 2025

В Совфеде призвали Азербайджан «умерить пыл и разобраться в случившемся»

Карасин заявил, что Баку может выйти из конфликта с Россией, если остудит пыл
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт подчеркнул, что нужно исключить эмоции, чтобы разрешить конфликт
Эксперт подчеркнул, что нужно исключить эмоции, чтобы разрешить конфликт Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Необходимо отказаться от эмоциональных высказываний и заняться поиском объективных причин конфликта между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«Надо немножко умерить пыл некоторых политиков там и в какой-то степени у нас тоже, которые начинают широковещательную обвинительную кампанию, начинают подогревать межнациональные сложности. Надо задвинуть эмоциональные провокационные лозунги и просто разобраться, кто виноват», — подчеркнул в эфире на телеканале «Россия 24» Карасин. 

Также Карасин отметил, что Москва и Баку поддерживают рабочие контакты на уровне профильных государственных ведомств. Это позволяет совместно анализировать происходящее и искать пути выхода из создавшейся ситуации.

Как сообщало URA.RU, отношения между Россией и Азербайджаном осложнились после серии задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге, что вызвало период напряженности между странами. Эксперты отмечают, что стороны уже имеют опыт преодоления подобных кризисов и ожидают восстановление прежнего сотрудничества в ближайшее время.

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Необходимо отказаться от эмоциональных высказываний и заняться поиском объективных причин конфликта между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. «Надо немножко умерить пыл некоторых политиков там и в какой-то степени у нас тоже, которые начинают широковещательную обвинительную кампанию, начинают подогревать межнациональные сложности. Надо задвинуть эмоциональные провокационные лозунги и просто разобраться, кто виноват», — подчеркнул в эфире на телеканале «Россия 24» Карасин.  Также Карасин отметил, что Москва и Баку поддерживают рабочие контакты на уровне профильных государственных ведомств. Это позволяет совместно анализировать происходящее и искать пути выхода из создавшейся ситуации. Как сообщало URA.RU, отношения между Россией и Азербайджаном осложнились после серии задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге, что вызвало период напряженности между странами. Эксперты отмечают, что стороны уже имеют опыт преодоления подобных кризисов и ожидают восстановление прежнего сотрудничества в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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