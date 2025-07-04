В Совфеде призвали Азербайджан «умерить пыл и разобраться в случившемся»

Необходимо отказаться от эмоциональных высказываний и заняться поиском объективных причин конфликта между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
«Надо немножко умерить пыл некоторых политиков там и в какой-то степени у нас тоже, которые начинают широковещательную обвинительную кампанию, начинают подогревать межнациональные сложности. Надо задвинуть эмоциональные провокационные лозунги и просто разобраться, кто виноват», — подчеркнул в эфире на телеканале «Россия 24» Карасин.
Также Карасин отметил, что Москва и Баку поддерживают рабочие контакты на уровне профильных государственных ведомств. Это позволяет совместно анализировать происходящее и искать пути выхода из создавшейся ситуации.
Как сообщало URA.RU, отношения между Россией и Азербайджаном осложнились после серии задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге, что вызвало период напряженности между странами. Эксперты отмечают, что стороны уже имеют опыт преодоления подобных кризисов и ожидают восстановление прежнего сотрудничества в ближайшее время.
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