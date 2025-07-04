04 июля 2025

Пермских аграриев наказали за недобросовестную и вредную для экологии работу

Прокуратура нашла нарушения в работе сельхозпроизводителей Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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В хозяйствах проверили соблюдение закона об охране окружающей среды
В хозяйствах проверили соблюдение закона об охране окружающей среды Фото:

Природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения экологического законодательства на предприятиях аграрного сектора Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства.

«Были зафиксированы разливы на почву сточных вод, размещение на почве биологических отходов и побочных продуктов животноводства. Установлено, что фермы, являющиеся объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, на госучет не поставлены, необходимые документы не разработаны. Учет отходов не ведется, паспорта на отходы и оборудованные места накопления отходов отсутствуют, санитарно-защитные зоны не установлены», — написано на сайте ведомства.

По результатам проверки руководителям сельхозкомпаний внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию и будет следить за выполнением требований.

Ранее URA.RU уже рассказывало о нарушениях экологического законодательства в Пермском крае. Так, в июне Росприроднадзор начал проверку по факту возможного разлива нефтепродуктов на реке Кама в районе Пермской судоверфи.

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Природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения экологического законодательства на предприятиях аграрного сектора Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства. «Были зафиксированы разливы на почву сточных вод, размещение на почве биологических отходов и побочных продуктов животноводства. Установлено, что фермы, являющиеся объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, на госучет не поставлены, необходимые документы не разработаны. Учет отходов не ведется, паспорта на отходы и оборудованные места накопления отходов отсутствуют, санитарно-защитные зоны не установлены», — написано на сайте ведомства. По результатам проверки руководителям сельхозкомпаний внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию и будет следить за выполнением требований. Ранее URA.RU уже рассказывало о нарушениях экологического законодательства в Пермском крае. Так, в июне Росприроднадзор начал проверку по факту возможного разлива нефтепродуктов на реке Кама в районе Пермской судоверфи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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