Пермских аграриев наказали за недобросовестную и вредную для экологии работу

Природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения экологического законодательства на предприятиях аграрного сектора Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства.
«Были зафиксированы разливы на почву сточных вод, размещение на почве биологических отходов и побочных продуктов животноводства. Установлено, что фермы, являющиеся объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, на госучет не поставлены, необходимые документы не разработаны. Учет отходов не ведется, паспорта на отходы и оборудованные места накопления отходов отсутствуют, санитарно-защитные зоны не установлены», — написано на сайте ведомства.
По результатам проверки руководителям сельхозкомпаний внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию и будет следить за выполнением требований.
Ранее URA.RU уже рассказывало о нарушениях экологического законодательства в Пермском крае. Так, в июне Росприроднадзор начал проверку по факту возможного разлива нефтепродуктов на реке Кама в районе Пермской судоверфи.
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