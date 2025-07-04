Пермякам потребовались квадроциклы для поиска пропавшей в лесу женщины

Техника существенно ускорит поисковую работу
Для поисков пропавшей в лесу под Красновишерском (Пермский край) Ольги Мальцевой нужны квадроциклы. Об этом сообщили представители отряда «ПрикамьеПоиск».
«Срочно требуется помощь. Нужны квадроциклы», — указано в telegram-канале сообщества.
Женщина находится в лесу уже больше суток. URA.RU ранее рассказывало, что добровольцы запрашивали помощь охотников и егерей. Мальцева ушла из дома 3 июля, и с тех пор никто не знает, где она.
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