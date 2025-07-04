04 июля 2025

Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре зоны в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Купание в местах, где это запрещено, может негативно отразиться на здоровье
Купание в местах, где это запрещено, может негативно отразиться на здоровье Фото:

В Пермском крае разрешили купаться на четырех пляжах, соответствующих санитарным нормам. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«Проведены исследования 40 проб воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Только четыре зоны в Прикамье соответствуют требованиям», — на данные ведомства ссылается «Рифей». Безопасными для отдыха признаны два пляжа в поселке Полазна на территории базы «Демидково», а также по одному пляжу в Чайковском и Усть-Качке.

Всего в регионе на летний сезон зарегистрировано 15 официальных пляжей. Там в обязательном порядке дежурят спасатели и оборудованы места для переодевания. Остальные зоны отдыха не прошли проверку по санитарным показателям и не рекомендованы для купания.

Ранее URA.RU рассказывало пермякам о том, где можно отдохнуть у воды недалеко от города. Таких мест девять.

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В Пермском крае разрешили купаться на четырех пляжах, соответствующих санитарным нормам. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «Проведены исследования 40 проб воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Только четыре зоны в Прикамье соответствуют требованиям», — на данные ведомства ссылается «Рифей». Безопасными для отдыха признаны два пляжа в поселке Полазна на территории базы «Демидково», а также по одному пляжу в Чайковском и Усть-Качке. Всего в регионе на летний сезон зарегистрировано 15 официальных пляжей. Там в обязательном порядке дежурят спасатели и оборудованы места для переодевания. Остальные зоны отдыха не прошли проверку по санитарным показателям и не рекомендованы для купания. Ранее URA.RU рассказывало пермякам о том, где можно отдохнуть у воды недалеко от города. Таких мест девять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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