Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре зоны в Пермском крае

В Пермском крае разрешили купаться на четырех пляжах, соответствующих санитарным нормам. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«Проведены исследования 40 проб воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Только четыре зоны в Прикамье соответствуют требованиям», — на данные ведомства ссылается «Рифей». Безопасными для отдыха признаны два пляжа в поселке Полазна на территории базы «Демидково», а также по одному пляжу в Чайковском и Усть-Качке.
Всего в регионе на летний сезон зарегистрировано 15 официальных пляжей. Там в обязательном порядке дежурят спасатели и оборудованы места для переодевания. Остальные зоны отдыха не прошли проверку по санитарным показателям и не рекомендованы для купания.
Ранее URA.RU рассказывало пермякам о том, где можно отдохнуть у воды недалеко от города. Таких мест девять.
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