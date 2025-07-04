Сразу два украинских дрона атаковали Ленинградскую область

В Тосненском районе Ленинградской области силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 4 июля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале.
По словам главы Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на 4 июля. «Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет», — отметил Дрозденко.
Ранее губернатор информировал о том, что аналогичный инцидент произошел в Гатчинском муниципальном округе. Там также был сбит дрон, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Глава региона подчеркнул, что все системы гражданской защиты работают в штатном режиме, угрозы для населения отсутствуют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.