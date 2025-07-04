04 июля 2025

Мэр Нижнего Тагила остался недоволен состоянием городских скверов. Видео

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Мэр просит жителей города бережнее относится к зонам отдыха
Мэр просит жителей города бережнее относится к зонам отдыха Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил проверить, в каком состоянии находятся городские скверы. Мэр остался крайне недоволен результатом. По его словам, в городе благоустроили более 15 различных территорий. Об этом Пинаев рассказал в своем telegram-канале.

«Проехал по скверам в разных районах, и, честно говоря, к подрядным организациям, отвечающим за содержание этих территорий, много вопросов. Это и нескошенная трава, и разросшиеся кусты, и переполненные урны. Сегодня провел совещание со службами городского хозяйства и районными администрациями. Разобрали текущие проблемы. Берем этот вопрос под особый контроль», — написал глава Нижнего Тагила.

Пинаев также добавил, что в городе появилось много новых пространств для отдыха с детьми. Мэр просит жителей города беречь то, что делается для людей и не портить новые постройки.

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил проверить, в каком состоянии находятся городские скверы. Мэр остался крайне недоволен результатом. По его словам, в городе благоустроили более 15 различных территорий. Об этом Пинаев рассказал в своем telegram-канале. «Проехал по скверам в разных районах, и, честно говоря, к подрядным организациям, отвечающим за содержание этих территорий, много вопросов. Это и нескошенная трава, и разросшиеся кусты, и переполненные урны. Сегодня провел совещание со службами городского хозяйства и районными администрациями. Разобрали текущие проблемы. Берем этот вопрос под особый контроль», — написал глава Нижнего Тагила. Пинаев также добавил, что в городе появилось много новых пространств для отдыха с детьми. Мэр просит жителей города беречь то, что делается для людей и не портить новые постройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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