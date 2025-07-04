Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил проверить, в каком состоянии находятся городские скверы. Мэр остался крайне недоволен результатом. По его словам, в городе благоустроили более 15 различных территорий. Об этом Пинаев рассказал в своем telegram-канале.
«Проехал по скверам в разных районах, и, честно говоря, к подрядным организациям, отвечающим за содержание этих территорий, много вопросов. Это и нескошенная трава, и разросшиеся кусты, и переполненные урны. Сегодня провел совещание со службами городского хозяйства и районными администрациями. Разобрали текущие проблемы. Берем этот вопрос под особый контроль», — написал глава Нижнего Тагила.
Пинаев также добавил, что в городе появилось много новых пространств для отдыха с детьми. Мэр просит жителей города беречь то, что делается для людей и не портить новые постройки.
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