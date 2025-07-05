Ведущую «Модного приговора» Лилию Рах ограбили во Франции

Известная ведущая телепрограммы "Модный приговор" Лилия Рах стала жертвой грабежа во время своего пребывания в Париже. Инцидент произошел в отеле Vernet, где преступники похитили дорогостоящие украшения из номера телеведущей. Об этом Рах сообщила в своем личном блоге, выразив недовольство реакцией как персонала отеля, так и местной полиции.
"Почему я решила об этом говорить? Хочу предупредить вас. Меня ограбили прямо в отеле. Все украшения, которые я взяла с собой для работы, исчезли из моего номера," — поделилась Лилия, сообщает StarHit. Лилия уже вернулась из Парижа, и дело о краже остается нераскрытым.
Ведущая рассказала, что после обнаружения кражи она немедленно сообщила о происшествии персоналу отеля, однако те не проявили должного внимания к ее проблеме. "Три человека на ресепшене продолжали заниматься своими делами и лишь сказали ждать менеджера, который прибыл только через час," — отметила Рах.
После написания заявления в полицию, ведущая также столкнулась с безразличием со стороны правоохранительных органов. "Полиция Парижа также ничего не предпринимает, кроме обещаний. Сказали ждать до понедельника. Но как же быть? Это очень неприятная ситуация", — поделилась она.
Представитель Лилии Рах сообщил, что украшения были не просто дорогими, но и имели особую ценность для ведущей. "Они были целенаправленно украдены из чемодана. Остальные ценные вещи остались нетронутыми," — уточнил он.
Несмотря на попытки решить проблему, никаких результатов достигнуто не было. "Что самое удивительное, никто из представителей отеля даже не извинился или не выразил сочувствие. Просто случилось и случилось," — заключил представитель Рах.
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