04 июля 2025

Международный креативный фестиваль пройдет в шести городах Свердловской области

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Масштабный фестиваль пройдет во второй половине августа
Масштабный фестиваль пройдет во второй половине августа Фото:

Этим летом в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Заречном, Первоуральске, Краснотурьинске и Сысерти пройдет Международный фестиваль креативных индустрий. Об этом рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Вклад креативных индустрий в экономику Свердловской области сегодня оценивается в 130 миллиардов рублей в год. И мы заинтересованы, чтобы количество творческих проектов и инициатив увеличивалось, а наш регион становился точкой роста на карте креативной экономики России. Уверен, наш фестиваль даст новый импульс для развития креативных индустрий», — написал Паслер в своем telegram-канале. 

Фестиваль объединит творческих людей, чья жизнь связана с модой, дизайном, архитектурой, кино, рекламой, медиа, гастрономией и фотографией. Мероприятие пройдет с 18 по 24 августа. Участники смогут посетить выставки, мастер-классы, гастрофестиваль и другие тематические события.

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Этим летом в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Заречном, Первоуральске, Краснотурьинске и Сысерти пройдет Международный фестиваль креативных индустрий. Об этом рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Вклад креативных индустрий в экономику Свердловской области сегодня оценивается в 130 миллиардов рублей в год. И мы заинтересованы, чтобы количество творческих проектов и инициатив увеличивалось, а наш регион становился точкой роста на карте креативной экономики России. Уверен, наш фестиваль даст новый импульс для развития креативных индустрий», — написал Паслер в своем telegram-канале.  Фестиваль объединит творческих людей, чья жизнь связана с модой, дизайном, архитектурой, кино, рекламой, медиа, гастрономией и фотографией. Мероприятие пройдет с 18 по 24 августа. Участники смогут посетить выставки, мастер-классы, гастрофестиваль и другие тематические события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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