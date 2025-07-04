Международный креативный фестиваль пройдет в шести городах Свердловской области

Этим летом в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Заречном, Первоуральске, Краснотурьинске и Сысерти пройдет Международный фестиваль креативных индустрий. Об этом рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«Вклад креативных индустрий в экономику Свердловской области сегодня оценивается в 130 миллиардов рублей в год. И мы заинтересованы, чтобы количество творческих проектов и инициатив увеличивалось, а наш регион становился точкой роста на карте креативной экономики России. Уверен, наш фестиваль даст новый импульс для развития креативных индустрий», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Фестиваль объединит творческих людей, чья жизнь связана с модой, дизайном, архитектурой, кино, рекламой, медиа, гастрономией и фотографией. Мероприятие пройдет с 18 по 24 августа. Участники смогут посетить выставки, мастер-классы, гастрофестиваль и другие тематические события.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!