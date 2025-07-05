Мурашко навестил иркутских врачей, на которых напал неадекватный пациент

Сегодня министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко навестил врачей в Иркутске, которые стали жертвами нападения неадекватного пациента. В результате инцидента серьезные травмы получили Ольга Александровна Асауленко и Ирина Николаевна Марочкина. На данный момент их жизни ничего не угрожает, и они находятся на стадии восстановления. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Врачей, которые дали отпор вооруженному пациенту, навестили сегодня вместе с Михаилом Альбертовичем Мурашко. Сейчас жизни Ольги Александровны Асауленко и Ирины Николаевны Марочкиной ничего не угрожает. Доктора сделали все возможное, чтобы спасти своих коллег", — написал глава региона в telegram-канале. Нападавший в настоящее время находится под стражей с обвинением в особо тяжком преступлении.
Инцидент произошел несколько дней назад, когда мужчина, ранее не проявлявший агрессии, ворвался в медицинское учреждение. Начавшийся конфликт
перерос в физическое насилие, однако благодаря решительным действиям пострадавших и помощи двух призывников, случайно оказавшихся рядом, агрессор был обезврежен.
По словам министра, федеральные медицинские центры будут привлечены для оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Также он выразил восхищение стойкостью медиков, которые уже выразили желание вернуться к работе как можно скорее.
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