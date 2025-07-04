Раненные неадекватным пациентом иркутские врачи остаются в тяжелом состоянии

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По словам Кобзева, пострадавшие сотрудники больницы переведены в общую палату
По словам Кобзева, пострадавшие сотрудники больницы переведены в общую палату Фото:

Два сотрудника иркутской городской клинической больницы №8, пострадавшие накануне от нападения пациента, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Заместителя главного врача и секретаря больницы перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение», — написал Кобзев в своем telegram-канале. По словам губернатора, оба медицинских работника испытывают стресс после произошедшего, и сейчас им необходима психологическая поддержка для возвращения к нормальной жизни.

ЧП произошло 3 июля: 59-летний пациент напал с ножом и газовым баллончиком на сотрудников медицинского учреждения. Следственные органы предъявили ему обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, передает RT. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Губернатор выразил благодарность врачам за их профессионализм и отметил важность поддержки пострадавших коллег.

В региональном правительстве подчеркнули, что медицинским работникам будет оказана вся необходимая помощь — как медицинская, так и психологическая. Вопросы безопасности персонала медицинских учреждений находятся на особом контроле областных властей.

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Два сотрудника иркутской городской клинической больницы №8, пострадавшие накануне от нападения пациента, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Заместителя главного врача и секретаря больницы перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение», — написал Кобзев в своем telegram-канале. По словам губернатора, оба медицинских работника испытывают стресс после произошедшего, и сейчас им необходима психологическая поддержка для возвращения к нормальной жизни. ЧП произошло 3 июля: 59-летний пациент напал с ножом и газовым баллончиком на сотрудников медицинского учреждения. Следственные органы предъявили ему обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, передает RT. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Губернатор выразил благодарность врачам за их профессионализм и отметил важность поддержки пострадавших коллег. В региональном правительстве подчеркнули, что медицинским работникам будет оказана вся необходимая помощь — как медицинская, так и психологическая. Вопросы безопасности персонала медицинских учреждений находятся на особом контроле областных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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