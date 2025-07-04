После столкновения Boeing с птицей в аэропорту Перми начата прокурорская проверка

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского самолета с птицей в аэропорту Перми. Ведомство оценит систему орнитологической безопасности в «Большом Савино», сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«3 июля 2025 года в международном аэропорту Перми при заходе на посадку самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia столкнулся с птицей. Пернатая особь врезалась в лобовое стекло воздушного судна. Несмотря на происшествие, пилоты успешно посадили лайнер, на борту которого находилось 190 пассажиров. Никто из людей не пострадал, задержек других рейсов удалось избежать», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
После инцидента транспортная прокуратура инициировала проверку. Специалисты оценят, как аэропорт обеспечивает орнитологическую безопасность полетов.
Ранее URA.RU рассказывало, что столкновение самолета с птицей произошло на высоте 400 футов (121,92 метр). На сайте аэропорта «Большое Савино» указано, что 3 июля был только один рейс этой авиакомпании из Санкт-Петербурга.
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