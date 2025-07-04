04 июля 2025

Грибники похвастались урожаем у курганского поселка Чистопрудный. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Маслята появились в лесах
Маслята появились в лесах Фото:

Недалеко от поселка Чистопрудный, который находится в 16-ти километрах от Кургана, жители собирают маслята и обабки. Грибной сезон там в самом разгаре. Об этом рассказали любители «тихой охоты».

«В лесах за полигоном в Чистопрудном есть маслята и обабки. Грибники собирают урожай», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее курганцы хвастались грибами, собранными на Старом Просвете. Также маслята пошли в лесах Притобольного округа. 

Грибы из Чистопрудного
Грибы из Чистопрудного
Фото:

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Недалеко от поселка Чистопрудный, который находится в 16-ти километрах от Кургана, жители собирают маслята и обабки. Грибной сезон там в самом разгаре. Об этом рассказали любители «тихой охоты». «В лесах за полигоном в Чистопрудном есть маслята и обабки. Грибники собирают урожай», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте». Ранее курганцы хвастались грибами, собранными на Старом Просвете. Также маслята пошли в лесах Притобольного округа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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