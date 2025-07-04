Маслята появились в лесах
Недалеко от поселка Чистопрудный, который находится в 16-ти километрах от Кургана, жители собирают маслята и обабки. Грибной сезон там в самом разгаре. Об этом рассказали любители «тихой охоты».
«В лесах за полигоном в Чистопрудном есть маслята и обабки. Грибники собирают урожай», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».
Ранее курганцы хвастались грибами, собранными на Старом Просвете. Также маслята пошли в лесах Притобольного округа.
Грибы из Чистопрудного
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