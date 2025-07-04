Депутат Госдумы Лантратова навестила раненых челябинцев в военном госпитале Луганска. Фото

Глава парламентского комитета Яна Лантратова неделю работает в ЛНР и ДНР

05 июля 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

С республиками Донбасса Яна Лантратова работает с 2014 года Фото: telegram-канал Яны Лантратовой Глава парламентского комитета Яна Лантратова уже неделю работает в Луганской народной республике и Донецкой народной республике. Представляющая в Госдуме Челябинскую область депутат посетила госпитали, больницы и образовательные учреждения, а также провела прием участников СВО и их семей. «В частности, в Луганском клиническом госпитале смогла поговорить с бойцами из разных регионов России: Самарской, Челябинской областей, Башкортостана, Краснодарского края. Обсудили их ситуации, проблемы семей и пути решения этих вопросов. Все высказанные проблемы зафиксировала и обязательно буду отрабатывать каждую из историй», рассказала URA.RU депутат. В программе долговременного визита парламентской делегации также были работа с органами власти ДНР и ЛНР, с уполномоченными по правам человека и детскими омбудсменами, представителями ОНФ и всех религиозных конфессий. В частности, с военным духовенством Луганской епархии. Отдельное направление — взаимодействие с молодежными и детскими организациями, включая Движение Первых, а также с лидерами НКО. «В ДНР побывала в городах Волновахе и Ясиноватой, над которыми шефствует Челябинская область. Помимо работы с людьми, навестила детский сад №5 „Солнышко“ и школу №7. Я была в них еще когда здания были разрушены в ходе боев украинской артиллерией. Сейчас уральцы полностью восстановили их», — рассказала Яна Лантратова. Парламентарий работает с регионами Донбасса с 2014 года в составе организации «Волонтеры России», помогала вывозить из воюющих республик 2,7 тысячи мам с детьми, в том числе 127 тяжело раненых ребенка. Неоднократно навещает она и раненых в госпиталях, привозя им предметы первой необходимости, а также сладости и письма родных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава парламентского комитета Яна Лантратова уже неделю работает в Луганской народной республике и Донецкой народной республике. Представляющая в Госдуме Челябинскую область депутат посетила госпитали, больницы и образовательные учреждения, а также провела прием участников СВО и их семей. «В частности, в Луганском клиническом госпитале смогла поговорить с бойцами из разных регионов России: Самарской, Челябинской областей, Башкортостана, Краснодарского края. Обсудили их ситуации, проблемы семей и пути решения этих вопросов. Все высказанные проблемы зафиксировала и обязательно буду отрабатывать каждую из историй», рассказала URA.RU депутат. В программе долговременного визита парламентской делегации также были работа с органами власти ДНР и ЛНР, с уполномоченными по правам человека и детскими омбудсменами, представителями ОНФ и всех религиозных конфессий. В частности, с военным духовенством Луганской епархии. Отдельное направление — взаимодействие с молодежными и детскими организациями, включая Движение Первых, а также с лидерами НКО. «В ДНР побывала в городах Волновахе и Ясиноватой, над которыми шефствует Челябинская область. Помимо работы с людьми, навестила детский сад №5 „Солнышко“ и школу №7. Я была в них еще когда здания были разрушены в ходе боев украинской артиллерией. Сейчас уральцы полностью восстановили их», — рассказала Яна Лантратова. Парламентарий работает с регионами Донбасса с 2014 года в составе организации «Волонтеры России», помогала вывозить из воюющих республик 2,7 тысячи мам с детьми, в том числе 127 тяжело раненых ребенка. Неоднократно навещает она и раненых в госпиталях, привозя им предметы первой необходимости, а также сладости и письма родных.