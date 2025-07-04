Вечером 4 июля на Нижний Тагил (Свердловская область) обрушился крупный град, отдельные градины достигали размеров перепелиного яйца. Кадрами поделились местные жители.
«Град буквально засыпал улицы, дворы и автомобили. Некоторые опасаются за сохранность урожая на дачах и целостность крыш и окон», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
После ливня центральные улицы города ушли под воду. Непогода также обрушилась и на соседний Невьянск. «В Нижнем Тагиле количество осадков составило 81 мм (около 95% месячной нормы), в Невьянске 48 мм (около 53%)», — отметили в telegram-канале уральского гидрометцентра.
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