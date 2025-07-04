04 июля 2025

Град размером с перепелиное яйцо обрушился на свердловские города. Видео

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Непогода сопровождалась грозой
Непогода сопровождалась грозой Фото:

Вечером 4 июля на Нижний Тагил (Свердловская область) обрушился крупный град, отдельные градины достигали размеров перепелиного яйца. Кадрами поделились местные жители. 

«Град буквально засыпал улицы, дворы и автомобили. Некоторые опасаются за сохранность урожая на дачах и целостность крыш и окон», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

После ливня центральные улицы города ушли под воду. Непогода также обрушилась и на соседний Невьянск. «В Нижнем Тагиле количество осадков составило 81 мм (около 95% месячной нормы), в Невьянске 48 мм (около 53%)», — отметили в telegram-канале уральского гидрометцентра. 

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Вечером 4 июля на Нижний Тагил (Свердловская область) обрушился крупный град, отдельные градины достигали размеров перепелиного яйца. Кадрами поделились местные жители.  «Град буквально засыпал улицы, дворы и автомобили. Некоторые опасаются за сохранность урожая на дачах и целостность крыш и окон», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». После ливня центральные улицы города ушли под воду. Непогода также обрушилась и на соседний Невьянск. «В Нижнем Тагиле количество осадков составило 81 мм (около 95% месячной нормы), в Невьянске 48 мм (около 53%)», — отметили в telegram-канале уральского гидрометцентра. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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