Жена Виторгана ответила няне, которая выложила в Сеть «скандальные подробности» о звездной паре и их дочерях

Няня-блогер, которая публично обвинила семью актера Эммануила Виторгана в неприемлемом отношении к персоналу, хотела лишь пропиариться за их счет. Такое мнение выразила жена актера Ирина. Няня, которую зовут Николь Кононова, сообщила, что летом работала с семьей известного артиста во время их отдыха в Юрмале. По ее утверждению, ей неоднократно приходилось сталкиваться с затяжными истериками детей, которые, по ее словам, относились к ней, как к прислуге.
«Мы доверились рекламе. Девушка ничего не умела, хотела, видимо, попиариться за наш счет», — заявила Виторган в интервью aif.ru. По словам Ирины, постоянная няня семьи не смогла поехать с ними на отдых в Юрмалу, поэтому пришлось искать временную помощницу на месте через объявление.
После трех дней работы Кононова уволилась и в своем блоге описала опыт работы в семье как «настоящий кошмар». По словам блогера, дети называли ее прислугой и бросали в нее грязное белье. Ирина Виторган опровергла эти обвинения, отметив, что профессиональных претензий у них к постоянной няне нет, и добавила, что не проверила социальные сети новой сотрудницы до найма, что и привело к конфликту. Семья уверяет, что никакого скандала не было, а ситуация возникла исключительно из-за желания блогера привлечь к себе внимание.
Ранее Николь Кононова заявила, что во время работы в звездной семье ее критиковали за мелочи, принуждали выполнять обязанности домработницы и проводили досмотры личных вещей при увольнении. Конфликт обострился, когда ее выставили из дома без ожидания такси. Также Кононова заявила, что супруга актера Ирина отказалась выплатить ей деньги за развлечения детей, передает «Царьград».
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