Еще два российских аэропорта остановили работу

Аэропорты Кирова (Победилово) и Ярославля (Туношна) временно приостановили прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Киров (Победилово), Ярославль (Туношна)», — заявил Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений на работу аэропортов в Иваново, Ижевске, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Саратове. В настоящее время аэропорт Саратова уже возобновил свою работу.
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