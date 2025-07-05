Еще два российских аэропорта остановили работу

Временно закрылись аэропорты в Кирове и Ярославле
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Временные ограничения введены в аэропорту в Кирове
Временные ограничения введены в аэропорту в Кирове Фото:

Аэропорты Кирова (Победилово) и Ярославля (Туношна) временно приостановили прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Киров (Победилово), Ярославль (Туношна)»,  — заявил Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений на работу аэропортов в Иваново, Ижевске, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Саратове. В настоящее время аэропорт Саратова уже возобновил свою работу.

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Аэропорты Кирова (Победилово) и Ярославля (Туношна) временно приостановили прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Киров (Победилово), Ярославль (Туношна)»,  — заявил Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений на работу аэропортов в Иваново, Ижевске, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Саратове. В настоящее время аэропорт Саратова уже возобновил свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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