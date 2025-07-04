04 июля 2025

В Кургане у Центрального рынка машина скорой помощи попала в аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая оказалась в ДТП
Скорая оказалась в ДТП Фото:

На перекрестке улиц Куйбышева и Пролетарской в Кургане, возле Центрального рынка машина скорой помощи попала в ДТП. Об этом рассказали очевидцы.

«У Центрального рынка автомобиль скорой помощи угодил в аварию», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». На фото с места ДТП видно, что машина скорой повреждена. Рядом стоит легковой автомобиль с разбитой передней частью кузова.

Машина скорой помощи получила повреждения
Машина скорой помощи получила повреждения
Фото:

В Госавтоинспекцию МВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

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На перекрестке улиц Куйбышева и Пролетарской в Кургане, возле Центрального рынка машина скорой помощи попала в ДТП. Об этом рассказали очевидцы. «У Центрального рынка автомобиль скорой помощи угодил в аварию», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». На фото с места ДТП видно, что машина скорой повреждена. Рядом стоит легковой автомобиль с разбитой передней частью кузова. В Госавтоинспекцию МВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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