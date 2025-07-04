Скорая оказалась в ДТП
На перекрестке улиц Куйбышева и Пролетарской в Кургане, возле Центрального рынка машина скорой помощи попала в ДТП. Об этом рассказали очевидцы.
«У Центрального рынка автомобиль скорой помощи угодил в аварию», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». На фото с места ДТП видно, что машина скорой повреждена. Рядом стоит легковой автомобиль с разбитой передней частью кузова.
Машина скорой помощи получила повреждения
В Госавтоинспекцию МВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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