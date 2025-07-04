В Челябинске машина выгорела после ДТП с такси

В Тракторозаводском районе на улице Танкистов Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и такси. В результате столкновения одна из машин сгорела.
«По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: „Лада Гранта“ под управлением 33-летнего мужчины и „Датсун“, за рулем которого был 25-летний молодой человек. После столкновения „Датсун“ загорелся», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале.
На место прибыли сотрудники МЧС. Госавтоинспекция выясняет детали произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!