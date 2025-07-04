04 июля 2025

В Челябинске машина выгорела после ДТП с такси

В Челябинске в результате ДТП загорелся автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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После столкновения одна из легковушек загорелась
После столкновения одна из легковушек загорелась Фото:

В Тракторозаводском районе на улице Танкистов Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и такси. В результате столкновения одна из машин сгорела.

«По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: „Лада Гранта“ под управлением 33-летнего мужчины и „Датсун“, за рулем которого был 25-летний молодой человек. После столкновения „Датсун“ загорелся», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале.

На место прибыли сотрудники МЧС. Госавтоинспекция выясняет детали произошедшего. 

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В Тракторозаводском районе на улице Танкистов Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и такси. В результате столкновения одна из машин сгорела. «По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: „Лада Гранта“ под управлением 33-летнего мужчины и „Датсун“, за рулем которого был 25-летний молодой человек. После столкновения „Датсун“ загорелся», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале. На место прибыли сотрудники МЧС. Госавтоинспекция выясняет детали произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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