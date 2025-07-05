В Росавиации оценили ситуацию в Шереметьево в связи с плохой погодой

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В Шереметьево возобновили отправку рейсов
В Шереметьево возобновили отправку рейсов Фото:

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Шереметьево отправка рейсов производится. Вылеты идут в периоды ослабления ветра, несмотря на ранее введенные ограничения из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы атаки беспилотников. За последний час из столичного аэропорта вылетели два самолета.

«В периоды ослабления ветра из Шереметьево вылетают самолеты», — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, за последний час из воздушной авиагавани было отправлено два рейса.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту были задержаны более 20 рейсов,  несколько были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

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В Росавиации сообщили, что в аэропорту Шереметьево отправка рейсов производится. Вылеты идут в периоды ослабления ветра, несмотря на ранее введенные ограничения из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы атаки беспилотников. За последний час из столичного аэропорта вылетели два самолета. «В периоды ослабления ветра из Шереметьево вылетают самолеты», — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, за последний час из воздушной авиагавани было отправлено два рейса. Ранее сообщалось, что в московском аэропорту были задержаны более 20 рейсов,  несколько были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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