В Шереметьево задержаны более 20 рейсов из-за ветра и угрозы БПЛА

В московском аэропорту Шереметьево задержаны более 20 рейсов, еще несколько отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки беспилотников (БПЛА). Временно приостановлены все вылеты, пишет telegram-канал Shot.
«Более 20 рейсов задержаны в Шереметьево, а в Петербург — вообще отменены. Из-за угрозы атаки БПЛА московский аэропорт временно закрыл вылет», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, некоторые пассажиры находятся в аэропорту уже более 10 часов.
В Росавиации сообщили, что Шереметьево пока только принимает самолеты, но не отправляет. Специалисты ведомства и Госкорпорации по организации воздушного движения контролируют ситуацию и готовы оперативно реагировать на изменения. Росавиация рекомендует пассажирам и представителям СМИ использовать только официальные источники информации.
Похожая ситуация складывается и в петербургском аэропорту Пулково. Начиная с 4 июля там было задержано около 50 рейсов, более 20 отменены полностью.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой были сбиты два украинских БПЛА. По его словам, никто из людей не пострадал.
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