В Париже разрешили купаться в грязной реке Сене впервые за столетие

В Париже впервые за сто лет официально разрешили купание в реке Сене. Об этом сообщил телеканал France 24. Власти города открыли три специально оборудованные зоны отдыха, одна из которых находится всего в нескольких минутах ходьбы от Эйфелевой башни.
«Впервые за более чем 100 лет парижане и гости города смогут легально плавать в Сене, поскольку в субботу откроются три специально отведенные для этого зоны», — об этом сообщил французский телеканал. Три новых зоны для купания расположены на разных участках реки: возле собора Парижской Богоматери, рядом с Эйфелевой башней и в восточной части города.
По информации местных властей, открытие пляжных зон стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям и стабильному соответствию качества воды санитарным нормам. В ближайшие выходные на Сене запланированы первые любительские соревнования по плаванию на открытой воде.
Как отмечала министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала BFMTV, Сена все равно не станет пригодной для купания на постоянной основе, для очистки реки надо будет вкладывать дополнительные средства. «Будут ли созданы условия для купания на постоянной основе? Я так не думаю. Но каждый раз, если мы хотим, чтобы вода в Сене была пригодна для купания в течение долгого времени, мы должны будем проводить систематические анализы и измерения», — сказала министр.
Ранее река Сена стала яркой частью Олимпиады-2024, где проходила церемония открытия и состязания по триатлону и марафонскому плаванию. Несмотря на то что из-за дождей и повышения уровня бактерий отдельные старты пришлось переносить, к сегодняшнему дню ситуация стабилизировалась. Открытие новых зон для купания власти называют «символическим возвращением реки» для жителей и гостей Парижа.
Соревнования по плаванию в рамках триатлона на реке Сена состоятся 31 июля. Ранее, 28 и 29 июля, тренировочные сессии для триатлонистов были отменены из-за загрязнения воды, вызванного осадками. По аналогичной причине организаторы перенесли мужской старт, запланированный на 30 июля.
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