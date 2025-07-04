В Екатеринбурге 5 июля на маршрут №18 вышел новый пятисекционный трамвай, рассчитанный на перевозку более 400 пассажиров. Это первый в России трамвай такой вместимости, его запуск стал частью масштабной программы обновления городского транспорта. Новый транспорт лично оценили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр города Алексей Орлов.
«Это первый в России трамвай вместимостью более 400 человек. Пока он начал работать на самом востребованном маршруте — №18. С главой Екатеринбурга Алексеем Валерьевичем Орловым проехали более 10 остановок, послушали отзывы других пассажиров», — поделился Паслер в своем telegram-канале.
Поставка пятисекционного трамвая — только первый этап обновления общественного транспорта в Екатеринбурге и Свердловской области. Уже заключены контракты на приобретение еще 15 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Эти вагоны будут трехсекционными, они успешно прошли испытания в условиях города и поступят на линии в течение полугода.
Кроме того, власти планируют в ближайшее время приступить к обновлению троллейбусного парка столицы Среднего Урала. В течение нескольких лет в муниципалитеты Свердловской области также планируется поставить более 350 новых автобусов.
Пятисекционный трамвай начал обкатку по улицам города в конце июня текущего года. Новая двухкабинная модель 71-665 получила название «80 лет Победы».
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