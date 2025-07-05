«Нам помог юмор»: Елена Борщева отметила 20-летие семейной жизни и раскрыла секрет крепкого брака

Актриса Елена Борщева принимает поздравления: с мужем Валерием Юшкевичем они отметили 20 лет брака и по этому поводу снова отправились в ЗАГС. В беседе с URA.RU звезда КВН рассказала, как им удается сохранить семью на протяжении такого длительного периода. Универсального рецепта, конечно, не будет, все индивидуально.
«Когда мы анализировали отношения, поняли, что нам очень помогло чувство юмора. У всех бывают бытовые конфликты, но когда ты посмеешься по-доброму над этими ситуациями, над собой, друг над другом, становится легче жить и все веселее проходит. Второе, но не менее важное — семья должна быть в приоритете. При этом у каждого должно быть что-то свое — работа или хобби. Если человек из пары развивается и занимается своим делом, паре всегда есть о чем поговорить», — пояснила актриса.
Елена призналась, что они с мужем очень ценят свой союз, так как у их родителей была не такая радужная ситуация в отношениях. Борщева росла без отца, родители супруга развелись, когда он был маленьким. Поэтому, встретившись с мужем, они решили: им нужна крепкая семья. «В этом мы совпали, нас объединила одна цель», — пояснила звезда. Сейчас, спустя годы совместной жизни, Елена и Валерий продолжают много времени проводить вместе, и не только с детьми — романтические вечера никто не отменял.
Актриса не скрывает: приятно, что сейчас государство поощряет многолетние союзы и дает возможность снова закрепить свой брак в ЗАГСе. «Это был классный опыт! Эмоции переполняли, слезы наворачивались. Мы как будто снова поженились, но сейчас на свадьбе были уже наши дети, которые осыпали нас лепестками. Это очень трогательная церемония. Мы устроили себе апгрейд отношений», — поделать эмоциями звезда.
Пара воспитывает двоих дочек: в 2007-м на свет появилась Марта, а в 2015-м родилась Ума.
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