Губернатор Текслер предложил провести всероссийский Сабантуй в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июля принял участие в областном Сабантуе, который прошел в Аргаяшском районе и собрал гостей со всего Южного Урала. В этом году праздник был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Глава региона объявил, что в 2026 году регион готов принять Всероссийский Сабантуй.
«От всей души поздравляю всех с замечательным праздником — областным Сабантуем! Он традиционно отмечает успешное завершение весенних полевых работ и посевной. Наши аграрии надеются на хороший урожай. Благодарю всех сельчан за их труд. Сабантуй стал общим народным праздником, объединяющим разные народы Южного Урала в одной большой дружной семье. Это по-настоящему здорово!», — приводит слова Алексея Текслера telegram-канал, приветствуя участников и гостей мероприятия. Глава региона также выразил готовность принять всероссийский Сабантуй на территории региона.
В этом году особое внимание на празднике уделили памяти героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Глава региона отметил, что на каждом подворье и в каждой юрте были оформлены уголки памяти. По его словам, связь поколений и уважение к подвигу предков способствуют сохранению независимости и единству страны. Почетным гостем Сабантуя стал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
На Сабантуе были представлены более 20 интерактивных юрт и подворий, где гости знакомились с традициями и культурой народов Челябинской области, а также Татарстана и Башкортостана. Для детей организовали отдельную программу с мастер-классами и играми, а для всех желающих — национальные состязания, включая конные скачки. Губернатор осмотрел выставку подворий и отметил значимость праздника для укрепления межнационального согласия. Также Алексей Текслер объявил, что в 2026 году Челябинская область готова принять Всероссийский Сабантуй.
Челябинск вошел в пятерку лидеров народного голосования за звание «Культурная столица 2027 года». До 5 августа жители региона могут поддержать город на портале «Госуслуги».
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