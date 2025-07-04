В техническом режиме пляж начал работать 21 июня
В Тюмени в субботу, 5 июля, официально открыли первый бесплатный пляж в городе на озере Круглое. Праздник в честь новой зоны отдыха планировали провести еще в конце июня, но организаторам помешала погода. Теперь же в теплый солнечный день горожане наконец-то смогли позагорать и искупаться. Как прошло открытие — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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