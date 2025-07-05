Минпросвещения России подвело итоги результатов ЕГЭ в 2025 году

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Стали известны результаты школьных экзаменов
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В России подвели итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года. По данным Министерства просвещения РФ, в России выросло число стобалльников. В этом году сразу несколько выпускников смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов по трем предметам.

«Три экзамена — и все в яблочко: истории выпускников 2025 года, которые набрали 100 баллов сразу по 3 предметам на ЕГЭ», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Данные о полученных баллах сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.

В Крыму зарегистрировано 28 стобалльных результатов, а в Омске сразу 25 выпускников получили максимальные баллы по пяти различным предметам. В Ростовской области 35 школьников стали стобалльниками по физике и обществознанию, а в Архангельской области 12 учеников сдали три предмета на высший балл.

На Кубани сразу 117 выпускников отличились максимальными результатами по истории, литературе и химии. Известно также о случаях получения суммарно 200 и более баллов по двум предметам в Волгоградской и Краснодарской областях.

Кроме того, необычный случай зафиксирован в Кузбассе: специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского района Ольга Холина впервые сдала ЕГЭ в возрасте 61 года. А одна из выпускниц, получившая по итогам экзаменов 400 баллов, приглашена на стажировку в команду цифровой платформы MAX.

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В России подвели итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года. По данным Министерства просвещения РФ, в России выросло число стобалльников. В этом году сразу несколько выпускников смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов по трем предметам. «Три экзамена — и все в яблочко: истории выпускников 2025 года, которые набрали 100 баллов сразу по 3 предметам на ЕГЭ», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Данные о полученных баллах сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. В Крыму зарегистрировано 28 стобалльных результатов, а в Омске сразу 25 выпускников получили максимальные баллы по пяти различным предметам. В Ростовской области 35 школьников стали стобалльниками по физике и обществознанию, а в Архангельской области 12 учеников сдали три предмета на высший балл. На Кубани сразу 117 выпускников отличились максимальными результатами по истории, литературе и химии. Известно также о случаях получения суммарно 200 и более баллов по двум предметам в Волгоградской и Краснодарской областях. Кроме того, необычный случай зафиксирован в Кузбассе: специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского района Ольга Холина впервые сдала ЕГЭ в возрасте 61 года. А одна из выпускниц, получившая по итогам экзаменов 400 баллов, приглашена на стажировку в команду цифровой платформы MAX.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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