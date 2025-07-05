Футболисты из Кургана победили тюменскую команду «Тобол». Фото

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Курганцы выиграли матч
Курганцы выиграли матч Фото:

Спортсмены ФК «Курган» выиграли матч у клуба «Тобол» из Тюменской области. Об этом сообщили представители курганской футбольной команды.

«ФК „Курган“ победил клуб „Тобол“ со счетом 1:0. В первом тайме было мало атак и ударов в створ ворот, но Владимир Артес забил гол. Во втором тайме курганцы пытались укрепить преимущество, однако поразить ворота не удалось», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале клуба из Кургана.

Курганцы забрали важные три очка за победу. Следующий матч футболисты проведут в Перми, отметили в команде. 

Курганцы победили соперника
Курганцы победили соперника
Фото:

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Спортсмены ФК «Курган» выиграли матч у клуба «Тобол» из Тюменской области. Об этом сообщили представители курганской футбольной команды. «ФК „Курган“ победил клуб „Тобол“ со счетом 1:0. В первом тайме было мало атак и ударов в створ ворот, но Владимир Артес забил гол. Во втором тайме курганцы пытались укрепить преимущество, однако поразить ворота не удалось», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале клуба из Кургана. Курганцы забрали важные три очка за победу. Следующий матч футболисты проведут в Перми, отметили в команде. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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