Спортсмены ФК «Курган» выиграли матч у клуба «Тобол» из Тюменской области. Об этом сообщили представители курганской футбольной команды.
«ФК „Курган“ победил клуб „Тобол“ со счетом 1:0. В первом тайме было мало атак и ударов в створ ворот, но Владимир Артес забил гол. Во втором тайме курганцы пытались укрепить преимущество, однако поразить ворота не удалось», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале клуба из Кургана.
Курганцы забрали важные три очка за победу. Следующий матч футболисты проведут в Перми, отметили в команде.
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