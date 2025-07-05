Жителей Ленинградской области предупредили об опасности БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Внимание, в Ленобласти объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в telegram-канале. Он предупредил о возможности частичного понижения сигнала с 4G до 2G.
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