04 июля 2025

Грозы с крупным градом и шквалистым ветром обрушатся на ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные погодные явления сохранятся и ночью 6 июля
Опасные погодные явления сохранятся и ночью 6 июля Фото:

В ХМАО 5 июля ожидаются опасные погодные явления — сильные дожди, крупный град, гроза и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщает окружное управление МЧС.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня 5 июля и ночью 6 июля. Под удар стихии попадут отдельные районы Югры, в том числе Нижневартовский, Нефтеюганский, Сургутский и Кондинский районы. «Днем 5 июля с сохранением ночью 6 июля в отдельных районах округа прогнозируются сильный дождь, крупный град, ветер с порывами до 25 м/с, гроза», — говорится в telegram-канале ведомства.

В региональном управлении МЧС России призвали жителей соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Ведомство рекомендует не находиться рядом с высокими отдельно стоящими деревьями, печными трубами и высотными строениями, так как грозовой разряд может привести к возгораниям, разрушениям конструкций, а также травмам людей и животных. Кроме того, автомобилистам советуют не парковать транспортные средства вблизи деревьев и неустойчивых построек, а пешеходам — обходить шаткие строения и деревья.

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В ХМАО 5 июля ожидаются опасные погодные явления — сильные дожди, крупный град, гроза и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщает окружное управление МЧС. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня 5 июля и ночью 6 июля. Под удар стихии попадут отдельные районы Югры, в том числе Нижневартовский, Нефтеюганский, Сургутский и Кондинский районы. «Днем 5 июля с сохранением ночью 6 июля в отдельных районах округа прогнозируются сильный дождь, крупный град, ветер с порывами до 25 м/с, гроза», — говорится в telegram-канале ведомства. В региональном управлении МЧС России призвали жителей соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Ведомство рекомендует не находиться рядом с высокими отдельно стоящими деревьями, печными трубами и высотными строениями, так как грозовой разряд может привести к возгораниям, разрушениям конструкций, а также травмам людей и животных. Кроме того, автомобилистам советуют не парковать транспортные средства вблизи деревьев и неустойчивых построек, а пешеходам — обходить шаткие строения и деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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