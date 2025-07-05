Верховный лидер Ирана почти на месяц спрятался в бункере

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней. Об этом сообщает немецкое издание Bild, предполагая, что тот может все это время прятаться в бункере. По данным издания, за это время глава государства дважды обратился к нации с видеообращениями, однако оба ролика были записаны в условиях строгой секретности.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не появлялся на публике в течение 25 дней. За это время он обратился к народу лишь с двумя видеообращениями. Он даже отсутствовал на важных религиозных траурных ритуалах, которые он обычно посещает — и это вызывает все большее удивление у иранской общественности. <...> Сообщается, что Хаменеи забаррикадировался в бункере в начале израильских атак в июне», — передают авторы материала. В настоящий момент официальные власти Ирана не комментируют местонахождение верховного лидера.
Али Хаменеи занимает пост верховного лидера Ирана с 1989 года. Он считается ключевой фигурой в противостоянии с Израилем и США, что неоднократно делало его мишенью для устранения.
Ранее великий аятолла Ирана Насер Макарем Ширази выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Религиозный деятель объявил их «мохаребами» — врагами Бога, и издал соответствующую фетву. Свое решение он объяснил угрозами, которые, по его словам, были адресованы аятолле Хаменеи, а также другим духовным лидерам и ученым страны. Макарем Ширази охарактеризовал действия США и Израиля как агрессию против исламской уммы.
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