В Челябинской области задержан прокурор Аргаяшского района Уруспаев

В Челябинской области задержан прокурор Аргаяшского района Курмангазы Уруспаев. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Уруспаев подозревается в мошенничестве.
«Уруспаева задержали утром 4 июля. 5 июля Центральный суд Челябинска отправил его в СИЗО на два месяца», — сообщил источник. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным URA.RU Уруспаев обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа. В правоохранительных органах пока от комментариев воздерживаются.
На пост прокурора района Уруспаев был назначен в августе 2022 года. Ранее он занимал должности следователя прокуратуры Агаповского района, заместителя прокурора Агаповского района. Временно исполнял обязанности прокурора Уйского района, затем прокурора Агаповского района, затем 10 лет работал в должности Катав-Ивановского городского прокурора.
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