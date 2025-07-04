04 июля 2025

В Челябинской области задержан прокурор Аргаяшского района Уруспаев

В Челябинской области задержан прокурор Аргаяшского района Уруспаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Курмангазы Уруспаев был назначен прокурором Аргаяшского района в 2022 году сроком на пять лет
Курмангазы Уруспаев был назначен прокурором Аргаяшского района в 2022 году сроком на пять лет Фото:

В Челябинской области задержан прокурор Аргаяшского района Курмангазы Уруспаев. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Уруспаев подозревается в мошенничестве.

«Уруспаева задержали утром 4 июля. 5 июля Центральный суд Челябинска отправил его в СИЗО на два месяца», — сообщил источник. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным URA.RU Уруспаев обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа. В правоохранительных органах пока от комментариев воздерживаются.

На пост прокурора района Уруспаев был назначен в августе 2022 года. Ранее он занимал должности следователя прокуратуры Агаповского района, заместителя прокурора Агаповского района. Временно исполнял обязанности прокурора Уйского района, затем прокурора Агаповского района, затем 10 лет работал в должности Катав-Ивановского городского прокурора.

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В Челябинской области задержан прокурор Аргаяшского района Курмангазы Уруспаев. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Уруспаев подозревается в мошенничестве. «Уруспаева задержали утром 4 июля. 5 июля Центральный суд Челябинска отправил его в СИЗО на два месяца», — сообщил источник. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным URA.RU Уруспаев обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа. В правоохранительных органах пока от комментариев воздерживаются. На пост прокурора района Уруспаев был назначен в августе 2022 года. Ранее он занимал должности следователя прокуратуры Агаповского района, заместителя прокурора Агаповского района. Временно исполнял обязанности прокурора Уйского района, затем прокурора Агаповского района, затем 10 лет работал в должности Катав-Ивановского городского прокурора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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