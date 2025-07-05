Изготовление предметов из праха умерших после кремации становится все более популярной услугой, однако такой способ хранения памяти может негативно сказаться на психическом здоровье. Об этом сообщила психолог Марина Докучаева, уточнив, что многие пытаются таким образом облегчить страдания от ухода родного человека, но это, наоборот, может усилить горе.
«Я считаю, что, конечно, влияние не очень положительное, потому что период горевания обуславливается несколькими стадиями. Если человек использует памятный, связующий с умершим человеком объект, то он может застрять в определенной стадии горевания и не завершить его. И оно может стать осложненным», — поделилась психолог в беседе с Пятым каналом. Докучаева подчеркнула, что проживание горя предполагает перенесение образа умершего в прошлое, а не фиксацию его в настоящем с помощью вещественных напоминаний.
Психолог отметила, что сохранение таких предметов не дает человеку отпустить ушедшего: образ покойного остается в настоящем и мешает перейти к следующим этапам принятия утраты. В некоторых случаях это может привести к депрессии или длительному отрицанию факта смерти. Докучаева подчеркнула, что проживание горя предполагает перенесение образа умершего в прошлое, а не фиксацию его в настоящем с помощью определенных вещей.
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