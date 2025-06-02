После провала фестиваля «ПРОНЕБО» в Пермский край возвращается «Небесная ярмарка»

В Кунгур Пермского края возвращается фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». В 2023 году от его организации отстранили региональную федерацию воздухоплавательного спорта и назвали мероприятие «ПРОНЕБО». Праздник, по отзывам гостей, оказался провальным. В июле этого года фестиваль вновь будет устраивать федерация. Поэтому спортивная составляющая также возвращается.
«„Небесная ярмарка“ возвращается! С 5 по 9 июля в Кунгуре состоится одно из самых ярких событий края. Кунгур вновь станет площадкой для пилотов аэростатов из разных уголков России. В рамках фестиваля пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа, а вместе с ним будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту», — сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте». Кроме соревнований гостей фестиваля ждет культурная программа.
Отвечая на вопросы пользователей, организаторы обещают вернуть «предыдущее качество» фестиваля. Так как «в этом году за дело взялась команда Федерации воздухоплавания Пермского края, которая занималась им до 2022 года».
Летом 2024 года после фестиваля «ПРОНЕБО» гости раскритиковали его. Людей, приехавших из разных городов России, разочаровало отсутствие внятной программы, нормальной еды и развлечений. Главное шоу аэростатов вовсе не состоялось. Люди оставили десятки негативных комментариев в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте», требуя закрыть его и уволить министра туризма Пермского края Юлию Ветошкину. Как рассказывало URA.RU, до 2023 года фестиваль назывался «Небесная ярмарка». Тогда его проводила федерация воздухоплавания, а на спортивную часть съезжались спортсмены со всего мира. Но потом мероприятие сменило куратора на минтуризма, которое назвало фестиваль «ПРОНЕБО» и убрало спортивные соревнования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!