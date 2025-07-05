05 июля 2025
04 июля 2025

В Екатеринбурге загорись жилые дома и автосервис. Фото

В Екатеринбурге на улице Щорса загорелись несколько домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь пожара составила 300 квадратных метров
Площадь пожара составила 300 квадратных метров Фото:

На пересечении улиц Щорса и Московская в Екатеринбурге загорелись автосервис и ближайшие к нему дома. Информацию об этом сообщил читатель URA.RU.

«Говорят, горят заброшенные дома и автомойка. Пожарные на месте работают. Слышу, что с сиренами заехали туда», — рассказал собеседник агенства. Сильный запах гари движется на ближайшие многоквартирные дома. Рядом с пожаром также находятся жилые постройки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

UPD 00:54. «По оперативной информации горят здание автосервиса и два частных жилых дома. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте работают 19 человек личного состава, 6 единиц техники», — сообщили огнеборцы.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пересечении улиц Щорса и Московская в Екатеринбурге загорелись автосервис и ближайшие к нему дома. Информацию об этом сообщил читатель URA.RU. «Говорят, горят заброшенные дома и автомойка. Пожарные на месте работают. Слышу, что с сиренами заехали туда», — рассказал собеседник агенства. Сильный запах гари движется на ближайшие многоквартирные дома. Рядом с пожаром также находятся жилые постройки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. UPD 00:54. «По оперативной информации горят здание автосервиса и два частных жилых дома. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте работают 19 человек личного состава, 6 единиц техники», — сообщили огнеборцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...