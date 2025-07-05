На пересечении улиц Щорса и Московская в Екатеринбурге загорелись автосервис и ближайшие к нему дома. Информацию об этом сообщил читатель URA.RU.
«Говорят, горят заброшенные дома и автомойка. Пожарные на месте работают. Слышу, что с сиренами заехали туда», — рассказал собеседник агенства. Сильный запах гари движется на ближайшие многоквартирные дома. Рядом с пожаром также находятся жилые постройки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
UPD 00:54. «По оперативной информации горят здание автосервиса и два частных жилых дома. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте работают 19 человек личного состава, 6 единиц техники», — сообщили огнеборцы.
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