05 июля 2025

Спортсмен умер во время турнира по триатлону в Москве

Владимир Порфиров умер во время заплыва на Лиге триатлона в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на реанимационные действия, спортсмен погиб
Несмотря на реанимационные действия, спортсмен погиб Фото:

Спортсмен Владимир Порфиров скончался во время соревнований по триатлону в Москве. Трагедия произошла 5 июля во время заплыва на дистанции 1 миля на Лиге триатлона в Крылатском. Порфиров потерял сознание и начал тонуть, сообщает в telegram-канал Федерации триатлона России. 

«В ходе заплыва 5 июля Владимир потерял сознание и начал тонуть. Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена. После он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось», — сказано в сообщении.

Сообщается, что окончательные причины смерти опытного пловца, который на протяжении более десяти лет принимал участие в аналогичных соревнованиях, будут установлены после проведения необходимых расследований. Российская федерация триатлона заявила о готовности предоставить всестороннюю помощь семье погибшего спортсмена.

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Спортсмен Владимир Порфиров скончался во время соревнований по триатлону в Москве. Трагедия произошла 5 июля во время заплыва на дистанции 1 миля на Лиге триатлона в Крылатском. Порфиров потерял сознание и начал тонуть, сообщает в telegram-канал Федерации триатлона России.  «В ходе заплыва 5 июля Владимир потерял сознание и начал тонуть. Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена. После он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось», — сказано в сообщении. Сообщается, что окончательные причины смерти опытного пловца, который на протяжении более десяти лет принимал участие в аналогичных соревнованиях, будут установлены после проведения необходимых расследований. Российская федерация триатлона заявила о готовности предоставить всестороннюю помощь семье погибшего спортсмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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