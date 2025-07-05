В Екатеринбурге впервые прошел фестиваль STEREOLETO

В Екатеринбурге 5 июня в Харитоновском парке впервые прошел фестиваль STEREOLETO. Фестиваль впервые прошел за пределами Санкт-Петербурга и Москвы. Екатеринбург выбрали из-за музыкальных традиций города, рассказал основатель и генеральный продюсер фестиваля Илья Бортнюк.
«Для нас это один из вариантов развития фестиваля, делать в других городах. ... Сейчас вот мы решили делать в Екатеринбурге, потому что это очень музыкальный город, я здесь был несколько раз на фестивале New Open и открыл для себя интересных артистов, в том числе местных. В Петербурге почти каждый год играют музыканты из Екатеринбурга, поэтому выбор пал именно на этот город. Здесь всегда появляются новые интересные звезды», — поделился с корреспондентом URA.RU Бортнюк.
В качестве площадки для фестиваля был выбран Харитоновский парк — по словам организатора, из двух предложенных вариантов (вторым был парк Маяковского) этот показался более подходящим. Он подчеркнул, что для STEREOLETO важна атмосферность пространства. «Чтобы это было в каком-то антураже. Не просто голый кусок асфальта, на котором, в общем, делать нечего, кроме того, как слушать музыку», — сказал Бортнюк. Он также надеется, что проведение фестиваля поможет привлечь внимание к этой локации и станет толчком для новых городских событий в этом парке.
В Екатеринбурге организаторы ожидают порядка трех тысяч гостей — это, по их словам, оптимальная аудитория для первого проведения фестиваля в городе. Для сравнения, в Санкт-Петербурге STEREOLETO ежегодно собирает около 15 тысяч зрителей за два дня.
Программа фестиваля была разделена на две сцены: на главной выступят более известные артисты, а на второй — начинающие и перспективные исполнители, среди которых много екатеринбургских, например, группы «Синдром главного героя» и Сова. Бортнюк подчеркнул, что одной из миссий фестиваля всегда было открытие новых имен и поддержка молодых музыкантов.
Организаторы рассчитывают сделать проведение фестиваля в Екатеринбурге ежегодным событием. «Мне нравится публика, фестиваль получил теплую поддержку. Думаю, у вас такого формата еще не было», — добавил Бортнюк.
Сам фестиваль вызвал у зрителей множество эмоций. Сцены STEREOLETO захватили инди исполнители. На главной сцене выступали екатеринбургские группы «Внимание брусника!» и «Перемотка» со своей хитовой песней «Как тебя покорить?». Также на сцене появилась самарская группа «Beatiful Boys», а хедлайнерами стали polnalyubvi с мелодичными хитами «Кометы» и «Девочка и море» и Zoloto, который максимально раскачал толпу своим рок звучанием привычных песен, таких как «Грустно на афтерпати» и «Дома».
На второй сцене выступили множество исполнителей из Екатеринбурга — синти-поп-панк исполнитель pinkglasses, электрический брасс-бенд Nuggers, инди-новички «Синдром главного героя» и дуэт «Сова», треки которых «Сериал» и «Гроза» взорвали соцсети. Также на сцене выступила российская группа «Несладко» — проект создан участницами группы «Комсомольск».
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