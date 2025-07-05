05 июля 2025

В Шереметьево отменили 174 рейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще 47 задержаны более чем на два часа
Еще 47 задержаны более чем на два часа Фото:

В аэропорту Шереметьево к 21:00 мск 5 июля 2025 года из-за введенных утром ограничений отменили 174 рейса. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы „Аэрофлот“), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Для снижения негативных последствий и ускорения обслуживания пассажиров в аэропорту задействовали 70 дополнительных сотрудников, а также увеличили количество техники для наземного обслуживания до 15 единиц. Росавиация уточнила, что в терминалах усилены медпункты, увеличено число персонала, работающего с пассажирами с ограниченными возможностями. Для путешествующих с детьми организована работа комнаты матери и ребенка на первом этаже терминала B.

В Росавиации подчеркнули, что остальные столичные аэропорты — Внуково, Домодедово и Жуковский — функционируют в обычном режиме. Пассажирам, отправляющимся из Шереметьево, рекомендуется быть готовыми к дополнительному ожиданию из-за временных ограничений, пишет RT.

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В аэропорту Шереметьево к 21:00 мск 5 июля 2025 года из-за введенных утром ограничений отменили 174 рейса. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация). «По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы „Аэрофлот“), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — говорится в официальном сообщении ведомства. Для снижения негативных последствий и ускорения обслуживания пассажиров в аэропорту задействовали 70 дополнительных сотрудников, а также увеличили количество техники для наземного обслуживания до 15 единиц. Росавиация уточнила, что в терминалах усилены медпункты, увеличено число персонала, работающего с пассажирами с ограниченными возможностями. Для путешествующих с детьми организована работа комнаты матери и ребенка на первом этаже терминала B. В Росавиации подчеркнули, что остальные столичные аэропорты — Внуково, Домодедово и Жуковский — функционируют в обычном режиме. Пассажирам, отправляющимся из Шереметьево, рекомендуется быть готовыми к дополнительному ожиданию из-за временных ограничений, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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