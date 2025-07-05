05 июля 2025

В Дагестане 11 туристов отравились во время двухдневного тура

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор закрыл два кафе, где ели отравившиеся туристы
Роспотребнадзор закрыл два кафе, где ели отравившиеся туристы Фото:

Более 10 человек отравились едой в кафе Гунибского района Дагестана во время двухдневного туристического тура. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

«После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий», — написали в telegram-канале ведомства. В настоящее время приостановлена работа двух кафе, где могли заразиться пострадавшие.

В ходе расследования специалисты отобрали пробы пищи, питьевой воды и смывы с поверхностей для лабораторного анализа. По данным управления, эти меры позволят установить конкретные причины и факторы передачи инфекции.

Ранее аналогичные случаи массового пищевого отравления с последующими проверками Роспотребнадзора фиксировались и в других регионах России. Так, в начале года в сургутском ресторане «Мидийное место» после жалоб гостей на отравление морепродуктами также были проведены проверки и взяты лабораторные пробы, по итогам которых выявили нарушения санитарных норм.

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Более 10 человек отравились едой в кафе Гунибского района Дагестана во время двухдневного туристического тура. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. «После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий», — написали в telegram-канале ведомства. В настоящее время приостановлена работа двух кафе, где могли заразиться пострадавшие. В ходе расследования специалисты отобрали пробы пищи, питьевой воды и смывы с поверхностей для лабораторного анализа. По данным управления, эти меры позволят установить конкретные причины и факторы передачи инфекции. Ранее аналогичные случаи массового пищевого отравления с последующими проверками Роспотребнадзора фиксировались и в других регионах России. Так, в начале года в сургутском ресторане «Мидийное место» после жалоб гостей на отравление морепродуктами также были проведены проверки и взяты лабораторные пробы, по итогам которых выявили нарушения санитарных норм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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