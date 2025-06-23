В ресторане ХМАО, в который нагрянул Роспотребнадзор, перестали подавать устриц

В сургутском ресторане «Мидийное место» перестали подавать устриц. После жалоб гостей, которые якобы отравились морскими гадами, в заведение нагрянули инспекторы Роспотребнадзора.
«В ресторане предупредили, что устрицы временно недоступны к заказу. Сослались на проблемы с поставками», — сообщил агентству один из посетителей.
В самом заведении журналисту URA.RU подтвердили, что устрицы действительно пока на «стопе». «Насколько нам известно, образовалась проблема с поставками из-за погодных условий в регионе, откуда поставляют устриц. На этой неделе их скорее всего не будет. Со следующей недели будем ждать», — прокомментировал менеджер ресторана.
Собеседник агентства при этом отрицает связь с недавней проверкой Роспотребнадзора в ресторане. «У нас проблемы с поставками были и до этого. Когда морепродукты поставляют из других регионов, случаются разные форс-мажоры. Бывает, не могут доставить в срок и задерживают», — пояснил менеджер.
Точка открылась в Сургуте после Нового года. Вскоре гости стали массово жаловаться на отравления устрицами, на что оперативно отреагировал окружной Роспотребнадзор. Инспекторы взяли пробы и смывы с поверхностей, а позже стало известно о результатах — надзорный орган выявил серьезные нарушения, указывающие на недостаточный уровень санитарно-гигиенического состояния объекта. При этом Роспотребнадзор не утверждал, что зарегистрированные случаи острых кишечных инфекций однозначно связаны с «Мидийным местом». Заведение продолжило работу в штатном режиме.
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