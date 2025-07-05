05 июля 2025

Стало известно, где находится один из арестованных в Азербайджане россиянин

Мать задержанного в Баку россиянина Софронова сообщила, что ее сын в колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Софронов находится в исправительном учреждении поселка Забрат
Софронов находится в исправительном учреждении поселка Забрат Фото:

Мать Сергея Софронова, гражданина России, задержанного в Азербайджане, рассказала, что ее сын находится в исправительном учреждении поселка Забрат, расположенного в 15 километрах от Баку. Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсети.

По ее словам, Софронова содержат в колонии №1. Встретиться с сыном ей не разрешили, однако удалось передать ему передачу с одеждой, средствами гигиены, продуктами и запиской. «Местные, когда узнают, кто я такая, в большинстве своем сочувствуют, помогают, советуют. Никакого негатива в мой адрес из-за того, что я русская. Все понимают, что это политика. Пара неприятных моментов была в полиции и такси», — написала мать задержанного россиянина.

Онлайн-переводчики плохо работают с азербайджанским, поэтому общались жестами и эмоциями. Но женщина отметила, что ей старались помочь все, к кому она обращалась. «Местные, когда узнают, кто я такая, в большинстве своем сочувствуют, помогают, советуют. Никакого негатива в мой адрес из-за того, что я русская. Все понимают, что это политика. Пара неприятных моментов была в полиции и такси», — сообщила собеседница агентства.

Сергей Софронов был задержан в Баку во время возвращения домой после окончания рабочего дня. О случившемся URA.RU ранее сообщила его мать. По ее словам, она прибыла в столицу Азербайджана и лично занимается вопросами, связанными с задержанием сына.

Сразу после прибытия в Баку она обратилась за поддержкой в российское посольство, а также посетила Министерство внутренних дел и Главное управление полиции города. Женщина добавила, что в экстренных ситуациях ей приходилось обращаться за помощью к русскоязычным прохожим для перевода при общении с местными властями.

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Мать Сергея Софронова, гражданина России, задержанного в Азербайджане, рассказала, что ее сын находится в исправительном учреждении поселка Забрат, расположенного в 15 километрах от Баку. Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсети. По ее словам, Софронова содержат в колонии №1. Встретиться с сыном ей не разрешили, однако удалось передать ему передачу с одеждой, средствами гигиены, продуктами и запиской. «Местные, когда узнают, кто я такая, в большинстве своем сочувствуют, помогают, советуют. Никакого негатива в мой адрес из-за того, что я русская. Все понимают, что это политика. Пара неприятных моментов была в полиции и такси», — написала мать задержанного россиянина. Онлайн-переводчики плохо работают с азербайджанским, поэтому общались жестами и эмоциями. Но женщина отметила, что ей старались помочь все, к кому она обращалась. «Местные, когда узнают, кто я такая, в большинстве своем сочувствуют, помогают, советуют. Никакого негатива в мой адрес из-за того, что я русская. Все понимают, что это политика. Пара неприятных моментов была в полиции и такси», — сообщила собеседница агентства. Сергей Софронов был задержан в Баку во время возвращения домой после окончания рабочего дня. О случившемся URA.RU ранее сообщила его мать. По ее словам, она прибыла в столицу Азербайджана и лично занимается вопросами, связанными с задержанием сына. Сразу после прибытия в Баку она обратилась за поддержкой в российское посольство, а также посетила Министерство внутренних дел и Главное управление полиции города. Женщина добавила, что в экстренных ситуациях ей приходилось обращаться за помощью к русскоязычным прохожим для перевода при общении с местными властями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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