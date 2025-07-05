В Новороссийске объявили угрозу применения БЭК, которыми атаковали Крымский мост

В Новороссийске объявлен сигнал «Внимание всем» из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК), именно ими в 2023 году ВСУ пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Уважаемые новороссийцы! При включении сирен — сигнала „Внимание всем“, жителям первой береговой линии… Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — говорится в официальном сообщении главы города.
Кравченко также обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и следить за дальнейшими инструкциями от оперативных служб. Он подчеркнул, что все профильные структуры работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности населения и контроля ситуации на побережье.
ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост в 2023 году тремя безэкипажными катерами, сообщали в Минобороны РФ. Тогда техника ВСУ была уничтожена.
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