За сутки на Смоленщине отразили атаки 11 беспилотников

Система ПВО сбила 11 беспилотников на территории Смоленской области за сутки 5 июля. Атаки проходили как днем, так и ночью, но ущерба удалось избежать. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Атаки происходили в несколько волн днем и ночью. Благодаря слаженным действиям военных и эффективной системе защиты, нам удалось уберечь людей, а также сохранить объекты инфраструктуры. Украинские беспилотники действовали практически вслепую — именно ограничения работы мобильного интернета не позволили врагу добиться нужного ему результата», — заявил Анохин в своем telegram-канале. О пострадавших или разрушениях в результате атак не сообщается. Губернатор поблагодарил военных за профессионализм и заверил, что ситуация находится под контролем.
Ранее Смоленская область уже подвергалась атакам беспилотников со стороны ВСУ — в конце июня силы ПВО сбили два дрона, тогда также обошлось без жертв и разрушений. В тот же период российские военные отразили массированную атаку БПЛА на ряд регионов, включая Смоленскую область, что привело к временной приостановке работы некоторых аэропортов.
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