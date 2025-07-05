05 июля 2025

За сутки на Смоленщине отразили атаки 11 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Атаки БПЛА на Смоленскую область шли волнами днём и ночью
Атаки БПЛА на Смоленскую область шли волнами днём и ночью Фото:

Система ПВО сбила 11 беспилотников на территории Смоленской области за сутки 5 июля. Атаки проходили как днем, так и ночью, но ущерба удалось избежать. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. 

«Атаки происходили в несколько волн днем и ночью. Благодаря слаженным действиям военных и эффективной системе защиты, нам удалось уберечь людей, а также сохранить объекты инфраструктуры. Украинские беспилотники действовали практически вслепую — именно ограничения работы мобильного интернета не позволили врагу добиться нужного ему результата», — заявил Анохин в своем telegram-канале. О пострадавших или разрушениях в результате атак не сообщается. Губернатор поблагодарил военных за профессионализм и заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее Смоленская область уже подвергалась атакам беспилотников со стороны ВСУ — в конце июня силы ПВО сбили два дрона, тогда также обошлось без жертв и разрушений. В тот же период российские военные отразили массированную атаку БПЛА на ряд регионов, включая Смоленскую область, что привело к временной приостановке работы некоторых аэропортов.

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Система ПВО сбила 11 беспилотников на территории Смоленской области за сутки 5 июля. Атаки проходили как днем, так и ночью, но ущерба удалось избежать. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.  «Атаки происходили в несколько волн днем и ночью. Благодаря слаженным действиям военных и эффективной системе защиты, нам удалось уберечь людей, а также сохранить объекты инфраструктуры. Украинские беспилотники действовали практически вслепую — именно ограничения работы мобильного интернета не позволили врагу добиться нужного ему результата», — заявил Анохин в своем telegram-канале. О пострадавших или разрушениях в результате атак не сообщается. Губернатор поблагодарил военных за профессионализм и заверил, что ситуация находится под контролем. Ранее Смоленская область уже подвергалась атакам беспилотников со стороны ВСУ — в конце июня силы ПВО сбили два дрона, тогда также обошлось без жертв и разрушений. В тот же период российские военные отразили массированную атаку БПЛА на ряд регионов, включая Смоленскую область, что привело к временной приостановке работы некоторых аэропортов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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