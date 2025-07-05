05 июля 2025

Коммунисты признали ошибочным доклад Хрущева о Сталине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой Фото:

Съезд КПРФ признал ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, который был зачитан на ХХ съезде КПСС 25 февраля 1956 года. Соответствующая резолюция была принята делегатами.

В резолюции, одобренной съездом, говорится о необходимости пересмотра оценки исторической роли Иосифа Сталина. «КПРФ считает необходимым оценить ошибочным и политически предвзятым доклад Никиты Хрущева „О культе личности и его последствиях“, прозвучавший на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года», — отмечается в документе, передает РИА Новости. В партии считают, что это решение связано с задачей восстановления полноты исторической справедливости в отношении Сталина.

В принятом документе делегаты подчеркнули, что односторонняя интерпретация исторических событий привела к формированию предвзятого общественного мнения о роли советского руководства в ключевые периоды развития страны. В резолюции также содержится призыв к объективному анализу деятельности Сталина, без идеологических искажений.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу КПРФ по переименованию Волгограда в Сталинград. Он отметил, что если партия меняет свою позицию по отношению к фигуре Сталина, то коммунисты должны дать этому честную оценку. Володин напомнил, что в советское время многие объекты были названы в честь Сталина, а позднее их переименовали обратно, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Съезд КПРФ признал ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, который был зачитан на ХХ съезде КПСС 25 февраля 1956 года. Соответствующая резолюция была принята делегатами. В резолюции, одобренной съездом, говорится о необходимости пересмотра оценки исторической роли Иосифа Сталина. «КПРФ считает необходимым оценить ошибочным и политически предвзятым доклад Никиты Хрущева „О культе личности и его последствиях“, прозвучавший на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года», — отмечается в документе, передает РИА Новости. В партии считают, что это решение связано с задачей восстановления полноты исторической справедливости в отношении Сталина. В принятом документе делегаты подчеркнули, что односторонняя интерпретация исторических событий привела к формированию предвзятого общественного мнения о роли советского руководства в ключевые периоды развития страны. В резолюции также содержится призыв к объективному анализу деятельности Сталина, без идеологических искажений. Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу КПРФ по переименованию Волгограда в Сталинград. Он отметил, что если партия меняет свою позицию по отношению к фигуре Сталина, то коммунисты должны дать этому честную оценку. Володин напомнил, что в советское время многие объекты были названы в честь Сталина, а позднее их переименовали обратно, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...